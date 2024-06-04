«Давай за нас»: жителям Одессы снова пришлось слушать российские песни «Страна.ua»: в Одессе в эфире радиостанций звучали российские песни

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В Одессе взломали радиостанции и пустили в эфир российские песни, пишет украинское издание «Страна.ua». В Сети появилось видео, записанное в одном из автомобилей на Украине. В кадре звучит песня российской группы «Любэ» «Давай за нас…».

Примечательно, что в продолжении присутствовали слова «За Херсон» и «за Донбасс».

Ранее сообщалось, что парад на Красной площади в Москве в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне показали на кабельных каналах в Одесской области. Предполагалось, что спутниковое телевидение было взломано хакерами.

До этого советник главы региона по информационной политике Олег Крючков объявил, что хакеры взломали одну из платформ для трансляции телеканалов в Крыму. Технические службы провели восстановительные работы, уточнил он. Эфирное вещание в Крыму продолжило осуществляться в обычном режиме.

Ранее Совет Евросоюза ранее решил приостановить вещание в странах объединения еще четырех СМИ, которые поддерживают «российскую пропаганду» и спецоперацию ВС РФ на Украине. На сайте СЕ говорится, что речь идет о «Голосе Европы», РИА Новости, «Известиях» и «Российской газете».