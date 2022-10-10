Остров Борнхольм вблизи «Северных потоков» остался без электричества Находящийся вблизи «Северных потоков» остров Борнхольм остался без электричества

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Датский остров Борнхольм

Датский остров Борнхольм, расположенный вблизи газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», оказался без электричества из-за обрыва кабеля, по которому он получает электроэнергию из Швеции, сообщает Датское радио. Компания Bornholms Energi og Forsyning намерена восстановить электроподачу, задействовав электростанцию в порту города Рённе.

Владелец электросети, компания Trefor Elnet st, подтвердила факт прекращения подачи электричества на всем острове, однако не назвала причину обрыва кабеля, призвав дождаться результатов расследования. Пока неизвестно, произошел ли обрыв кабеля на суше или в море.

Согласно данным на 10:30 мск, треть Борнхольма снова обеспечена электричеством. Ожидается, что на всем острове подача электроэнергии возобновится около 13:00 мск.

Ранее сообщалось, что рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании внезапно упало давление на одной из ниток «Северного потока — 2». Tелеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли два подводных взрыва.

Позднее стало известно, что рядом с местом аварии на газопроводе «Северный поток — 2» пролетал самолет-разведчик ВМС США. Данные о перемещениях самолета говорят, что он появился над Балтийским морем через несколько часов после случившегося. Самолет вылетел из Исландии и в момент взрыва на газопроводе был над Северным морем, до этого совершив два привычных круга над Польшей. После взрыва самолет-разведчик направился к Балтийскому морю.