Датских депутатов припугнули шпионами в TikTok Датским депутатам рекомендовали отказаться от TikTok из-за риска шпионажа

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Центр кибербезопасности Дании рекомендовал депутатам парламента страны отказаться от использования приложения TikTok, поскольку существует риск кражи их данных через это приложение, следует из парламентского пресс-релиза. Рекомендацию удалить сервис с устройств, выданных парламентом, получили все депутаты по электронной почте.

Фолькетинг (парламент страны. — NEWS.ru) опирается на оценки органов безопасности. Сейчас, когда, по данным Центра кибербезопасности, использование TikTok несет в себе риски шпионажа, мы соответствующим образом адаптируемся к этому, — говорится в сообщении.

Исследование «Лаборатории Касперского» ранее показало, что в 2022 году злоумышленники опубликовали в Сети 168 значимых баз данных российских компаний. В открытый доступ было выложено более 2 млрд записей, лидерами по объему утечек конфиденциальных данных оказались сервисы доставки (34% от общего объема) и ретейлеры (14%).

В свою очередь компания InfoWatch сообщила, что в прошлом году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, а объем похищенных персональных данных — в 32 раза. Доля внешних атак выросла более чем в три раза, увеличилась и доля утечек коммерческих тайн. При этом большинство утечек происходит не из банков, а из инвесткомпаний, платежных сервисов и криптобирж.