Датские радикалы сожгли еще одну священную книгу Радикалы в Дании сожгли Коран у посольства Пакистана

Фото: Ismael Adnan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Дании местные радикалы устроили очередную акцию с сожжением Корана, сообщает РИА Новости. На этот раз священную для мусульман книгу они сожгли у посольства Пакистана.

Накануне радикалы сожгли два экземпляра Корана у посольств Турции и Египта в Копенгагене, а днем ранее аналогичная акция прошла у дипмиссии Ирака.

В МИД России действия радикалов решительно осудили. Представитель ведомства Мария Захарова назвала акции неуместным проявлением неуважения к любой религии.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Эту акцию он устроил в первый день Курбан-байрама у мечети шведской столицы. Местная полиция разрешила ее проведение, сославшись на постановление суда, который отменил введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.

Кроме того, стокгольмская полиция разрешила сожжение Торы и Библии у посольства Израиля. Заявку на проведение этой акции подал местный 30-летний житель. Он назвал ее ответом на сожжение Корана у мечети Стокгольма.