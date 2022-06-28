Датчан призвали сократить потребление энергии Датское энергетическое агентство призвало жителей страны сократить потребление энергии

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Датское энергетическое агентство призывает датчан экономить как можно больше энергии на фоне нарастающего энергетического кризиса в Европе. Согласно недавнему опросу, проведенному агентством, шесть из десяти жителей Дании сейчас более заинтересованы в экономии энергии, чем полгода назад.

Поставки газа в Европу находятся под угрозой. Это влияет на цены на энергоносители и оказывает давление на предложение в Дании. Поэтому сейчас стало особенно важно, чтобы мы сократили потребление энергии – в дополнение к климату и экономике Дании, — сообщили в энергетическом агентстве.

Отраслевой директор Конфедерации датской промышленности Троэльс Ранис ранее заявил, что Дании грозит «настоящий кризис газоснабжения». Нынешнюю ситуацию в стране он назвал «очень серьёзной» и призвал не заблуждаться на данный счёт. По его словам, полностью или частично отключёнными от газоснабжения могут оказаться более 50 компаний, которые в перечне на 2022–2023 годы названы «незащищёнными потребителями». После этого последует закрытие предприятий, которое приведёт, в частности, к росту цен на продукты питания.