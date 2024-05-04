Найдена брешь в системе безопасности Минобороны ФРГ Zeit: данные об онлайн-совещаниях Минобороны ФРГ месяцами были доступны в Сети

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Информация о шести тысячах онлайн-совещаний сотрудников Минобороны ФРГ, которые проводились на платформе WebEx, в течение нескольких месяцев находилась в открытом доступе, сообщает газета Die Zeit. В Сети можно было найти расписание конференций, заявленные темы, имя организатора, но не записи переговоров, уточнили в издании.

Журналисты узнали, что в пятницу, 3 мая, бундесвер решил временно отказаться от платформы и отключил свои аккаунты. Кроме того, сотрудники Die Zeit смогли добавиться в персональные аккаунты многих членов министерства, в том числе инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца. Они не были защищены паролями.

По данным Zeit, Минобороны ФРГ не смогло исключить возможности утечки конфиденциальных данных из-за бреши в безопасности. Однако сведений о том, что такие случаи произошли, также не приводится.

Герхартц был один из офицеров бундесвера, участвовавших в переговорах об ударах по Крымскому мосту, которые были перехвачены и опубликованы в начале марта. Однако в газете утверждают, что нынешняя ситуация не имеет отношения к той утечке. Виновным в прежнем инциденте назвали начальника отдела операций и учений командования ВВС ФРГ Франка Грефе.