Данные 46 млн британцев тайно загрузили в систему распознавания лиц Telegraph: полиция тайно использовала данные британцев для системы распознавания

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Полиция Великобритании тайно использовала личные данные 46 миллионов жителей страны, сообщила газета The Telegraph по итогам собственного расследования. По информации издания, их загрузили в систему распознавания лиц. Правомерность своих действий полиция обосновала законом о свободе информации.

Полиция тайно провела сотни процедур по распознаванию лиц, используя базу данных 46 миллионов владельцев британских паспортов, — говорится в сообщении.

Газета выяснила, что британские силовики использовали данные граждан по меньшей мере с 2019 года. Правоохранители получали доступ не только к паспортам, но и к информации от иммиграционной службы. Издание уточнило, что в последние годы полиция все чаще обращается к технологии распознавания лиц.

В России тем временем будет внедрена система распознавания такси, каршеринга и спецтранспорта, сообщил генеральный директор российского разработчика систем распознавания лиц NtechLab Сергей Сучков. Ранее компания уже выпустила технологию для распознавания лиц, которая применяется в Москве и была задействована во время чемпионата мира по футболу в Катаре.