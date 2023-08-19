Данию предупредили о вероятных терактах на фоне акций с сожжением Корана

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Британское Министерство иностранных дел предупредило о возможности терактов в Дании на фоне акций, связанных с сожжением Корана, говорится в официальном заявлении ведомства. Британцам, посещающим Данию, рекомендовано быть настороже.

Террористы могут попытаться осуществить атаки в Дании. Эти атаки могут быть случайными и направлены, в том числе, против мест с большим скоплением иностранцев, — говорится в сообщении ведомства.

По данным МИД Великобритании, существует высокая угроза терактов против интересов Великобритании и ее граждан «от групп или отдельных лиц, видящих в стране потенциальную цель».

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны. По его словам, такое положение дел сложилось после акций с сожжением Корана. Кристерссон после беседы с датской коллегой Метте Фредериксен отметил, что власти страны анализируют создавшееся положение. Он добавил, что в разных странах исправить положение дел можно по-разному, но и в Дании, и в Швеции пришли к выводу: ситуация опасна и необходимо принимать меры.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал проявлением неуважения к огромному количеству людей сожжение Корана в Швеции. Он также не исключил массовых протестов из-за подобных акций.