Дания запретит сжигать Коран

Фото: Ismael Adnan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Дании будет введен официальный запрет на сожжение Корана, сообщает агентство AFP со ссылкой на министра юстиции страны. За последнее время радикалы провели более десятка акций с сожжением священной книги мусульман в Копенгагене, а также в других городах мира.

Дания запретит сожжение Корана, — говорится в сообщении.

О том, что правительство Дании намерено рассмотреть вопрос о введении ограничений на акции с сожжением Корана и другие подобные мероприятия, оскорбляющие религию и культуру, а также угрожающие безопасности королевства, сообщалось в конце июля. Датские власти добавили, что возможные ограничения должны быть реализованы в рамках «конституционно защищенной свободы выражения мнений».

До этого полиция Стокгольма разрешила сжечь Коран около городской мечети в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В полиции сослались на постановление суда, отменившего введенный ранее запрет местных властей на демонстрации с сожжением священной книги.

28 июня в Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Местная полиция разрешила проведение акции.