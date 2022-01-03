Дания займётся «поддержкой демократии» на Украине

Министерство иностранных дел Дании намерено в период с 2022 по 2026 год реализовать проекты по поддержке демократии на Украине. Программа также коснётся и Грузии. Проекты будут поделены на два направления — «демократия и права человека», а также «устойчивый рост, зелёный переход и укрепление энергетической независимости», пишет RT.

В программу «Восточное соседство Дании (DENEP)» входят целевые проекты на Украине, в меньшей степени в Грузии, а также ряд проектов и других видов поддержки регионального охвата, — говорится в заявлении ведомства.

Для оценки эффективности программы планируется нанять двух консультантов с большим опытом работы по этим вопросам в странах «Восточного партнёрства». На их работу ведомство намерено выделить 500 тысяч датских крон (около €67 тысяч).

Ранее сообщалось, что МИД Дании решили помочь Украине в борьбе с коррупцией, наняв специалистов в сфере информационных технологий. Внешнеполитическое ведомство опубликовало тендер на данный вид услуг. В частности, перед подрядчиками стоит задача по усовершенствованию хранилища данных для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

С помощью данного инструмента будут автоматизированы процессы получения, систематизации и анализа информации, получаемой от госорганов Украины. На реализацию проекта планируется выделить сумму в размере 1,9 млн датских крон (€257 тысяч).