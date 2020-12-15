Дания распространит частичный локдаун на всю страну

https://static.news.ru/photo/cfa94c60-3ef4-11eb-b984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francis Joseph Dean via imago-images.de/Global Look press

Власти Дании, которые ранее ввели ограничительные меры в 69 муниципалитетах, приняли решение распространить их на всю территорию государства.

В целях борьбы с распространением COVID-19 с 16:00 (18:00 мск) среды, 16 декабря, студенты и старшие школьники переводятся на дистанционное обучение. Учреждения культуры и заведения общепита прекратят работу. Работодатели будут обязаны перевести максимально возможное число сотрудников на удалёнку.

Ситуация стала серьёзной. Коронавирус распространяется в Дании. Число заражённых слишком высоко, количество госпитализаций растёт. И поэтому мы распространяем частичный локдаун на всю страну. Это касается и Южной Ютландии, — написал в Facebook датский министр транспорта Бенни Энгельбрехт.

Всем жителям Дании рекомендовано не выходить из дома без важных причин и минимизировать контакты с другими людьми.

За время пандемии в Дании выявлено 116 087 случаев COVID-19 (2992 за последние сутки). От инфекции и вызванных ею осложнений скончался 961 человек.

15 декабря полный локдаун ввели в Нидерландах, писал NEWS.ru. Ограничения сохранятся в течение пяти недель. В стране закроют все бары, рестораны, кинотеатры, зоопарки и театры. Открытыми останутся только магазины первой необходимости, библиотеки и химчистки.