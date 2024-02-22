В Дании раскрыли сроки поставки истребителей F-16 на Украину Минобороны Дании: Копенгаген летом передаст Украине первые истребители F-16

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F-16

Дания передаст первые истребители F-16 Киеву летом, заявил глава Минобороны страны Троельс Лунд Поульсен. По его словам, в новый пакет помощи Украине также войдут средства ПВО, дроны и 15 тысяч артиллерийских снарядов, сообщает Reuters.

Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом, — заявил Поульсен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки истребителей F-16 Украине стали дилеммой для Альянса в части сроков и качества. По его словам, Запад стремится подготовить пилотов ВСУ к полетам как можно лучше, однако это влияет на отправку истребителей. Он добавил, что необходимо учитывать мнение военных экспертов о предпочтительных сроках передачи самолетов Киеву.

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат в свою очередь отмечал, что Киев не сможет ввести в эксплуатацию несколько разных типов истребителей одновременно. По словам военного, вооруженные силы страны уже приступили к адаптации инфраструктуры под F-16, однако вопрос обслуживания самолетов и подготовки пилотов остается открытым.

Вместе с тем издание Foreign Policy сообщало, что американские истребители F-16 могут передать Украине в июне 2024 года. Согласно данным министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, к этому моменту боевые машины уже будут у ВСУ. При этом он сослался на график, подтвержденный другими европейскими чиновниками.