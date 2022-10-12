Дания проинформирует РФ о ходе расследования диверсии на «Северных потоках»

Фото: gazprom.ru

Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген пообещал предоставить российской стороне информацию о ходе расследования утечек на «Северных потоках», пишут «Известия». Дипломат добавил, что обращения о подключении представителей российской стороны и ПАО «Газпром» к расследованию диверсии остались без удовлетворения со стороны датских властей. При этом подробности расследования российской стороне до сих пор неизвестны.

Было лишь обещано, что российской стороне будет предоставляться информация о ходе расследования. К настоящему моменту его подробности неизвестны, — рассказал Барбин.

В настоящее время в расследовании произошедшего на «Северных потоках» участвуют Германия, Дания и Швеция.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее объяснил двойными стандартами решение Швеции не допускать Москву к расследованию ЧП на «Северных потоках». Он предположил, что Запад опасается, как бы российская сторона не узнала правду о произошедшем.

Министр подчеркнул, что «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются собственностью России. Запад проводит расследование нанесенного газопроводам ущерба, но не хочет допускать к нему собственника, «чтобы, не дай бог, мы не узнали правду, наверное».