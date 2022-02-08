Дания повысит боеготовность для поддержки НАТО из-за кризиса вокруг Украины

Власти Дании решили повысить готовность национальных вооружённых сил для обеспечения поддержки усилий НАТО в условиях напряжённости вокруг Украины, говорится в опубликованном пресс-релизе Минобороны страны. В частности, сообщается о повышении готовности к отражению воздушного нападения.

Ситуация с безопасностью в Европе обострилась в результате «неприемлемого военного давления России на Украину», говорится в заявлении. В связи с этим готовность датского батальона, предназначенного для сил быстрого реагирования НАТО, будет повышена до одного — пяти дней.

Также ВС намерены укрепить систему отражения воздушного нападения. Для чего, в случае оперативной необходимости, на остров Борнхольм будут переброшены два истребителя F-16.

При этом отмечается, что повышение общей готовности означает, что решение задач вооружённых сил на границе и по охране гражданских объектов в Копенгагене будет свёрнуто. В настоящее время решается, кому будут переданы эти задачи — полиции или ополчению.

Ранее сообщалось об обращении Украины к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD для укрепления обороноспособности и на случай «вторжения», передаёт ТАСС со ссылкой на диписточник. THAAD является противоракетным комплексом наземного базирования для перехвата ракет средней дальности.