https://static.news.ru/photo/8fbd09ac-de1a-11e9-8947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Дания приостановила добычу на крупнейшем газовом месторождении страны Тайра из-за просевшего морского дна. На период простоя Копенгаген планирует закупать «голубое топливо» у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Дело в том, что в ФРГ поставляется именно российский газ по трубопроводу «Северный поток». При этом Дания остаётся главным препятствием на пути строительства «Северного потока — 2».

Аналитики уверены, что в сложившейся ситуации датчанам придётся ускориться с принятием решения по новому газопроводу. В противном случае их закидают судебными исками компании-операторы.

В первую очередь, Копенгагену придётся оплачивать бизнесменам продление строительства «Северного потока — 2». Кроме того, Дания рискует остаться без газа, так как Германия может заявить о недостаточности запасов «голубого топлива» из-за задержки ввода трубопровода в эксплуатацию, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Россия ожидает положительного решения от Дании в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2» через территориальные воды скандинавской страны. Такое заявление сделал глава Минэнерго РФ Александр Новак после трёхсторонних консультаций по газу в Брюсселе.