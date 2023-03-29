Дания подняла со дна найденный у «Северного потока — 2» объект Датское энергетическое агентство: найденный у Nord Stream 2 объект поднят со дна

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Минобороны Дании подняло со дна Балтийского моря неопознанный объект, обнаруженный у газопровода «Северный поток — 2». Подозрительным предметом оказался дымовой буй, не представляющий никакой угрозы безопасности, сообщила пресс-служба Датского энергетического агентства.

При подъеме объекта присутствовал представитель оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG.

14 марта президент России Владимир Путин сообщил, что в 30 км от места взрыва был обнаружен столбик-антенна. Прибор предназначался, предположительно, для активации еще одной взрывчатки. Он отметил, что речь идет о самых уязвимых местах газопровода — стыках труб. По словам Путина, подрыв газопроводов был совершен на государственном уровне, «никакие любители» это сделать не могли.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».