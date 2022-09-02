Дания направит ВСУ военную форму и зимнюю одежду

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Дания предоставит Вооруженным силам Украины военную форму и зимнюю одежду. Такой договоренности достигли президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. Об этом пишет УНИАН.

В свою очередь на сайте президента Украины указано, что глава государства отметил поставки Данией обмундирования для украинских солдат и поблагодарил Копенгаген за «поддержку и такую довольно быструю реакцию».

Глава МИД Дании Кофод в своем Twitter написал, что его страна «полностью привержена» оказанию поддержки Украине, «в том числе для подготовки к зиме. По словам министра, Киеву уже направлена военная помощь на сумму 400 млн евро «и дальше будет больше».

Ранее глава Пентагона глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что власти Чехии согласились предоставить Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы. По его словам, Варшава направит бронетехнику, системы береговой обороны и артиллерийские боеприпасы Киеву. Обеспечить военную поддержку Украины также обязалась Дания. Остин отметил, что Копенгаген передаст ВСУ пусковые установки Harpoon и ракеты, чтобы «помочь Украине защитить свое побережье».