Дания хочет усилить присутствие на Балтике после ЧП на «Северных потоках»

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Метте Фредериксен

Дании необходимо усилить присутствие в Балтийском море после взрывов на «Северных потоках», заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен. В разговоре с «Датским радио» она отметила что Балтийское море приобретает важное стратегическое значение с точки зрения политики в сфере обороны и безопасности.

Балтийское море приобретает все большее значение, когда мы говорим о политике обороны и безопасности. Поэтому правительство считает и рекомендует сторонам в фолькетинге (однопалатный парламент Дании. — NEWS.ru), что в будущем оборонном урегулировании большое внимание должно быть уделено Балтийскому морю, — заявила Фредериксен.

Премьер подчеркнула, что датским властям нужно больше знать о том, что происходит в регионе Балтийского моря. В связи с этим, отмечает Фредериксен, рекомендации местного правительства будут заключаться в усилении мониторинга и присутствия в море и над ним.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что организаторы взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» своими действиями обнулили энергобезопасность Европы и ввергли ее в энергетическую бедность. Ранее оператор Nord Stream AG сообщил, что происшествия на нитках газопроводов беспрецедентны, при этом сроки ремонта определить невозможно.