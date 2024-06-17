Дания хочет ограничить проход танкеров с российской нефтью через Балтику Reuters: Дания намерена ограничить проход по Балтике для танкеров с нефтью из РФ

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Власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода танкеров с российской нефтью через Балтийское море, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу датского МИД Ларса Расмуссена. Министр уточнил, что этот вопрос Дания обсуждает с другими странами региона и членами Евросоюза.

Есть широкий консенсус, что теневой флот представляет собой международную проблему и нужно найти международное решение. Важно, чтобы любые новые меры были реализуемы на практике и чтобы они были юридически обоснованы с точки зрения международного права, — заявил Расмуссен в письменном комментарии агентству.

Министр не уточнил, какие конкретно меры планируется принять. В агентстве отметили, что Дания обеспокоена тем, что якобы перевозящие российскую нефть старые танкеры несут угрозу окружающей среде.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон ранее предложил задерживать перевозящие российскую нефть танкеры, блокируя их в итальянских портах. Он призвал охотиться за всем, что позволяет работать «военной машине» России, в том числе за деньгами, нефтью, газом и кораблями. Министр также заявил, что нужно накладывать санкции на компании из таких стран, как Израиль, Китай, Турция и Киргизия, которые, по его мнению, поставляют в Россию материалы двойного назначения.