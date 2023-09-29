Данилов призвал каждого жителя Украины получить пулемет Секретарь СНБО Украины Данилов: у каждого в стране должен быть дома пулемет

Фото: МО РФ

Алексей Данилов (справа)

Каждый житель Украины должен иметь в доме пулемет, заявил секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу «1+1». Он отметил, что с оружием в руках человек «чувствует себя более защищенным».

Мы Россию никуда не отодвинем от своих границ. Поэтому надо понимать, что мы постоянно должны быть готовы к любым процессам. И каждый должен иметь дома пулемет, — сказал он.

Данилов ранее предъявил Западу ряд требований в своей статье под названием «Стратегическая точка перелома». В частности, он объяснил, как на самом деле нужно помогать Киеву в ситуации, когда контрнаступление оказалось под угрозой.

Данилов подчеркнул, что практика дозирования военной помощи Украине из-за страха вызвать раздражение России недопустима. Он считает, что отказ или задержка в предоставлении Украине современного вооружения приведет к усилению Кремля.

Секретарь СНБО также выразил обеспокоенность в связи с появлением в авторитетных западных изданиях публикаций, в которых высказывается пессимизм относительно успехов Украины на фронте и утверждается, что украинское контрнаступление провалилось, боеспособность страны ослабевает, а ВСУ уже никогда не смогут освободить занятые территории.