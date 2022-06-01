Европе предрекли катастрофу из-за отказа от российского газа Датский профессор Матисен рассказал о надвигающемся энергетическом кризисе для Европы

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Газораспределительная станция

Без поставок российского газа в Европу континент ждет катастрофа, заявил датский профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен порталу TV2. По его мнению, Россия уже готова отключить газ всей Европе, поэтому необходимо срочно переходить на чрезвычайный план и развивать альтернативные источники энергии.

Не исключено, что целые отрасли промышленности лишатся газа, а это непременно скажется на ценах на энергоносители и безопасности поставок, — добавил он.

«Газпром экспорт» с 1 июня прекратил поставки датской Ørsted Salg & Service A/S, так как компания отказалась оплачивать газ в рублях. Это уже не первая европейская компания, которая отказалась платить за российский газ по новой схеме, предложенной Россией после введения санкций. В частности, «Газпром» также отказался поставлять газ нидерландскому трейдеру GasTerra.

Накануне холдинг объявил о прекращении поставок газа британско-голландскому концерну Shell Energy Company. Причина остановки поставок также связана с неуплатой за газ по новой схеме за апрель.