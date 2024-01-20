Дании напомнили о международном праве при пропуске танкеров с нефтью из РФ Посол Барбин: планы Дании блокировать танкеры с нефтью из РФ незаконны

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Власти Дании в случае блокировки прохода танкеров с российской нефтью по своим проливам нарушат нормы международного права, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. Дипломат напомнил, что, согласно нормам, препятствовать проходу судов по датским проливам запрещено, пишет РИА Новости.

Дания, являясь крупной судоходной державой, заинтересована в свободе судоходства и строгом соблюдении норм международного права, в особенности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, — цитирует посла агентство.

Нелегитимность действий датских властей посол объяснил тем, что эти проливы используются для международного судоходства. По его словам, Москва рассчитывает, что в Копенгагене это понимают.

Барбин также рассказал об ухудшении отношений РФ и Дании в сфере рыболовства. Вопреки подписанному соглашению, власти королевства препятствуют заходу в свои порты российских рыболовных судов. По его словам, в Москве готовят зеркальные шаги.

Что касается расследования взрывов на «Северных потоках», то дипломат уверен, что Копенгаген стремится не установить истину, а как можно скорее положить этот вопрос под сукно. Он отметил, что российская сторона не фиксирует ни единой подвижки в вопросах взаимодействия. Не в пользу Копенгагена говорят и его попытки остановить независимое международное расследование под эгидой ООН, добавил дипломат.