Дандыкин рассказал о жестокости женщин-военнослужащих ВСУ Дандыкин: в К-2 ВСУ оказались самые мотивированные женщины-военнослужащие

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В подразделение К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины попали самые мотивированные женщины-военнослужащие, заявил в комментарии MK.RU военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, женщины в рядах украинской армии могут быть очень жестокими.

Дандыкин рассказал, что с начала боевых действий на Украине в рядах ВСУ значительно увеличилось число женщин-военнослужащих. На данный момент их насчитывается около 43 тысяч.

Сейчас их почти 43 тысячи. Это очень много, почти как вся белорусская армия. И если раньше контракт могли заключать женщины с 18 до 40 лет, то сейчас возрастную планку подняли до 60 лет. То есть в обозначенном подразделении вполне могут быть и женщины старшего возраста, — отметил эксперт.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что на Кременском направлении ВС РФ впервые столкнулись с женской ротой ВСУ. По его словам, украинское подразделение, вероятно, состоит из добровольцев, носит название К-2 и приписано к 54-й бригаде ВСУ. Боец признался, что женщины-военнослужащие хорошо владеют беспилотниками, а оценить их снайперскую работу пока не успели.

Ударная группа армейской авиации ВКС РФ поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на Краснолиманском направлении. По информации Минобороны, после удара российские экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.