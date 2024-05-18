Дальнобойщики пригнали фуры на трассу Киев — Одесса в знак протеста Украинские дальнобойщики вышли на протесты против нового закона о мобилизации

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Украинские дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев — Одесса, сообщило издание «Страна.ua». По его информации, они выступают против нового закона о мобилизации. Согласно указу, водителей фур могут начать мобилизовывать на границе.

В рамках акции протеста водители пригнали фуры на трассу, создав огромную пробку. Известно, что, согласно новому закону, дальнобойщики не попадают под бронь от мобилизации. Некоторые украинцы уже начали бросать фуры и оставаться за границей, чтобы избежать отправки на фронт.

Ранее украинские власти приняли поправки в закон, согласно которым жители страны не смогут вывозить за пределы своих областей автомобили, если они поставлены на учет в военкомате. Украинцам также нельзя будет продавать машины и осуществлять любые действия, исключающие передачу транспорта ВСУ и другим военным структурам.

Помимо этого, все предприятия и организации теперь обязаны доставить транспортные средства на сборные пункты в случае объявления мобилизации. Рассчитывать на возврат транспорта сразу нельзя, он осуществляется в течение 30 дней. В случае игнорирования требования о передаче авто предусмотрены штрафы.