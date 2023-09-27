Daily Star сообщила о необычной покупке во избежание Третьей мировой войны Daily Star купила участок на Луне для предотвращения войны между Китаем и США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британская газета Daily Star сообщила о покупке одного акра территории (0,004 кв. км) на Луне с целью предотвратить войну между Китаем и США. По данным издания, была куплена нейтральная зона, чтобы разделить две супердержавы, которые в рамках своих космических программ занимаются поиском источников воды на естественном спутнике Земли. Участок стоил 78 фунтов стерлингов, утверждает DS.

Издание ссылается на мнения экспертов, которые посчитали, что соперничество Вашингтона и Пекина в сфере космоса может привести к войне. Таблоид тем самым называет свою покупку актом «спасения мира».

Мы приобрели жизненно важный участок Луны, в «Море Спокойствия» (участок Луны, куда впервые ступила нога человека за пределами Земли. — NEWS.ru), прямо в сердце нужной местности. Потребовалось всего лишь 78 фунтов стерлингов для гарантии того, что у Daily Star появился участок «нейтральной зоны», который отделит США и Китай, и поможет избежать столкновения этих стран в космосе, — пишет газета.

Популяризатор космонавтики и астрономии Игорь Тирский ранее заявил, что самые большие шансы стать первыми в освоении естественного спутника Земли есть у Китая. Эксперт пояснил, что КНР подходит к решению данного вопроса системно, и у государства есть большой потенциал.

Глава космического командования Великобритании Пол Годфри, в свою очередь, заявил, что Китай может начать добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах уже в ближайшее десятилетие.