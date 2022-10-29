Daily Mail: в самолет королевы-консорта Британии Камиллы врезалась птица

Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Самолет королевы-консорта Великобритании Камиллы получил повреждения в результате столкновения с птицей, пишет газета Daily Mail. Отмечается, что королева-консорт возвращалась домой из Индии и в момент столкновения находилась в салоне самолета. Носовая часть воздушного судна получила серьезные повреждения.

Самолет, в котором, как предполагается, находилась королева-консорт, получил серьезные повреждения носовой части, когда сегодня во время полета домой из Индии в него попала птица, — сказано в публикации.

По информации издания, Камилла боится летать на самолетах. Ее неоднократно видели сжимающей руку своего супруга короля Карла III.

В конце сентября самолет Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines, следовавший из американского города Ньюарка в Сан-Паулу, заискрил прямо в воздухе. Пилотам удалось экстренно сесть, никто из пассажиров и экипажа не пострадал. По данным американских СМИ, на борту находилось 256 пассажиров. Как указывал NorthJersey.com, у самолета была проблема с гидравлическим насосом.