Daily Mail: в Британии испугались «минирования» своих трубопроводов Россией Daily Mail: Британия обследует свои трубопроводы из-за опасений «минирования» Россией

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Газета Daily Mail заявила, что британские власти распорядились в кратчайшие сроки обследовать подводные кабели и трубопроводы. Спешка вызвана опасениями, что их якобы могла «заминировать» Россия, сообщает РИА Новости.

[Британские] министры попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины, — подчеркивается в публикации.

Собеседник издания уточнил, что в Лондоне следят за расследованием теракта на «Северных потоках», которое проводит Дания. По его словам, власти Британии задаются вопросами: «Были ли мины установлены заранее?», «Где еще могли быть установлены мины?».

При этом источник Daily Mail отметил «подозрительную активность российских подлодок» вокруг подводной инфраструктуры Британии, которую якобы замечали в Лондоне в последние годы.

Ранее журналист ежедневной турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир заявил, что диверсия на «Северных потоках» — дело рук США и этому есть ряд доказательств. Вероятность того, что за саботажем на газопроводе стоят США, — достаточно высокая, уверен репортер.