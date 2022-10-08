Газета Daily Mail заявила, что британские власти распорядились в кратчайшие сроки обследовать подводные кабели и трубопроводы. Спешка вызвана опасениями, что их якобы могла «заминировать» Россия, сообщает РИА Новости.
[Британские] министры попросили ВМС провести обследование критически важных трубопроводов и кабелей на случай, если Россия уже установила дистанционные мины, — подчеркивается в публикации.
Собеседник издания уточнил, что в Лондоне следят за расследованием теракта на «Северных потоках», которое проводит Дания. По его словам, власти Британии задаются вопросами: «Были ли мины установлены заранее?», «Где еще могли быть установлены мины?».
При этом источник Daily Mail отметил «подозрительную активность российских подлодок» вокруг подводной инфраструктуры Британии, которую якобы замечали в Лондоне в последние годы.
Ранее журналист ежедневной турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир заявил, что диверсия на «Северных потоках» — дело рук США и этому есть ряд доказательств. Вероятность того, что за саботажем на газопроводе стоят США, — достаточно высокая, уверен репортер.