Уоллес указал Джонсону на недостатки ВПК Британии, выявленные на Украине Daily Mail: Уоллес потребовал у Джонсона увеличить бюджет на оборону

Фото: IMAGO/Sander Ilvest/Global Look Press

Бен Уоллес

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил премьер-министру Борису Джонсону письмо с просьбой увеличить военные расходы и оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2028 году, передает таблоид Daily Mail со ссылкой на соответствующее письмо. В документе министр указал, что недостатки британского оборонного потенциала были «выявлены на Украине».

Источник в Министерстве обороны не опроверг сообщения о том, что г-н Уоллес в письме попросил г-на Джонсона увеличить годовой военный бюджет с текущего минимального целевого показателя НАТО в 2% ВВП до 2,5% к 2028 году, — говорится в сообщении.

Уоллес в своем письме также указал, что слабыми точками в ВПК Британии является нехватка дальнобойного вооружения и артиллерийских запасов. Кроме того, глава Минобороны заявил об проблемах в противовоздушной обороне и борьбе с беспилотниками.

В письме Уоллес отметил, что Великобритания столкнулась с рекордной инфляцией, а также выделила средства на поддержку Украины. По его мнению, это может стать причиной невыполнения обязательств НАТО по расходованию средств на оборону к 2025 году.

Кроме того, Уоллес призвал Джонсона обратиться к лидерам НАТО на саммите в Мадриде с требованием увеличить расходы на оборону до 2,5%. В настоящее время минимальным целевым показателем остается 2% от ВВП страны.

Накануне Североатлантический альянс заявил о планах по увеличению сил высокой боеготовности с 40 тысяч до 300 тысяч военнослужащих и отправке дополнительного тяжелого вооружения на свой восточный фланг. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что таким образом будут трансформированы силы реагирования.