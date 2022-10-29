Daily Mail: «шпионы Путина» взломали телефон Трасс

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Лиз Трасс

Телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс был взломан «шпионами российского президента Владимира Путина», в результате чего произошла утечка секретных подробностей переговоров с союзниками, пишет Daily Mail. Как сообщает издание, это произошло в тот период, когда Трасс занимала пост главы МИД. Подробности этой истории скрыл бывший премьер Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс, которые распорядились не предавать огласке информацию о взломе.

Личный телефон Лиз Трасс был взломан агентами, подозреваемыми в работе на президента России Владимира Путина. Они получили доступ к сверхсекретным деталям переговоров с ключевыми международными союзниками, а также к личным сообщениям, которыми она обменивалась со своим близким другом Кваси Квартенгом, — указано в сообщении.

Трасс объявила о своем уходе с поста премьера страны 20 октября. Правление Трасс стало самым коротким в британской истории — 45 дней.

25 октября новым премьер-министром Британии был выбран Риши Сунак. Политик получил от короля Карла III мандат на формирование правительства страны. Сунак также стал лидером Консервативной партии.

Новому главе кабмина 42 года, он является самым молодым премьером за последние 200 лет. Пост достался ему автоматически в результате отказа других претендентов от борьбы.