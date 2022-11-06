Daily Mail рассказала, сколько номеров телефона сменила Трасс из-за хакеров Daily Mail: Трасс в четвертый раз поменяла номер телефона из-за хакеров

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс за последние несколько месяцев четвертый раз сменила номер телефона, а ее команда по-прежнему пребывает в панике после того, как телефон чиновника взломала хакерская группа, якобы работающая на Россию, пишет Daily Mail. Один из специалистов в области кибербезопасности рассказал изданию, что взломать телефон Трасс было легко — такое могли бы сделать даже агенты из Эфиопии, Танзании и прочих небольших стран.

Отмечается, что как только Трасс узнала о взломах, она не стала распространяться на этот счет и рассказала о случившемся лишь двум близким советника из-за опасений, что об этом узнают. Однако в ходе предвыборной кампании стало появляться больше информации о взломе.

Собеседники британской газеты пояснили, что Трасс «побледнела», когда ей сообщили о первом взломе, поняв, что ее могут скомпрометировать. На вопрос советника о том, что может сильно волновать экс-премьера из содержания ее телефона, политик ответила, что это «переписка с ее людьми».

Впервые политик сменила свой номер в июле этого года, когда была уверена, что содержимое ее телефона стало известно «российским агентам». Предполагается, что этим номером Трасс пользовалась более 10 лет. Следующие три номера, которыми пользовалась экс-премьер-министр, служили ей только по несколько месяцев.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что телефон Трасс был взломан «шпионами российского президента Владимира Путина». Взлом обнаружили летом, когда Трасс еще занимала пост главы МИД. Подробности якобы скрыли бывший премьер Борис Джонсон и секретарь кабинета министров Саймон Кейс, которые распорядились не предавать огласке информацию о взломе. О сообщении Трасс Блинкену первым заявил бывший немецкий хакер Ким Дотком в своем Twitter.