Daily Mail: Путин вынес Западу суровое предупреждение по Украине Daily Mail назвала полет Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Путина Западу по Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Появление двух бомбардировщиков Ту-160 в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей являлось предупреждением Кремля в адрес Запада из-за поставок оружия Украине, сообщает британская Daily Mail. По данным газеты, полет российских стратегических бомбардировщиков к северу от Европы произошел во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где они обсуждали ситуацию на Украине и расходы на оборону.

Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов, сурово предостерегая Запад, — говорится в статье.

Ранее командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что в 2023 году дальняя авиация Воздушно-космических сил России получит первые модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М. Одновременно ведется разработка нового комплекса дальней авиации, способной решать задачи ядерного и неядерного сдерживания.

14 февраля Министерство обороны России сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Ведомство опубликовало кадры взлета, посадки и самого полета воздушных судов.