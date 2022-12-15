Daily Mail назвала сигналом Западу загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку Daily Mail: Россия послала сигнал Западу, загрузив ракету «Ярс» в пусковую установку

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Британская газета Daily Mail заявила, что Россия послала сигнал Западу, когда загрузила в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс». Демонстративный показ стратегического оружия напоминает якобы о ядерной угрозе, отмечается в публикации.

Цель учений — послать сигнал Западу, — подчеркнули в Daily Mail.

Издание также рассказало о возможностях ракеты «Ярс», в пределы досягаемости которой попадают территории Британии и США.

Ранее военнослужащие Козельского ракетного соединения провели загрузку МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку. Технологическая операция длилась несколько часов.

Командир соединения Алексей Соколов заявил, что новый образец ракетно-ядерного оружия «позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне».