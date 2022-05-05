Daily Mail: ЕС будет единственным пострадавшим от эмбарго на энергоносители

Фото Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

После введения эмбарго на поставку российских энергоносителей Евросоюз будет единственной пострадавшей стороной, так как Москва сможет поставлять газ и нефть на ещё открытые азиатские рынки, пишет Daily Express. Это поможет России пережить экономический удар, который подготовили в ЕС.

В Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесёт сокрушительный удар по российской экономике. <...> Однако Россия продолжает торговать с восточными партнёрами, а благодаря расширению сети нефтяных и газопроводов в Азию прибыль значительно увеличится, — подчеркнул автор статьи.

Он отметил действующие и строящиеся российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, а также продажу нефти Индии, Японии и Южной Корее. Кроме того, страна продаёт сжиженный природный газ в Пакистан.

Все эти контракты помогут России более легко пережить экономический удар, который вызван резким сокращением деловых связей с Европой, отмечается в публикации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что очередной пакет санкций против РФ предусматривает запретить весь импорт российской нефти, это будет проводиться в несколько этапов. Также в него включены новые ограничения против российских компаний.