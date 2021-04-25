Daily Mail: Джонсон был готов к «тысячам трупов» во избежание локдауна

https://static.news.ru/photo/2ad09704-a680-11eb-b70f-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон Фото: borisjohnsonuk/instagram.com

Британский премьер-министр Борис Джонсон был готов к «тысячам трупов» подданных короны вместо того, чтобы объявить на территории страны локдаун на фоне коронавирусной пандемии. Об этом изданию Daily Mail сообщили информированные источники.

Данные сведения после публикации опровергли в офисе премьера на Даунинг-стрит. Аналогичным образом высказались и высокопоставленные члены правительства. Однако источники издания рассказали, что резкое высказывание Джонсон допустил в октябре прошлого года на встрече с членами кабмина. Он якобы сказал, что готов к «тысячам трупов» во избежание локдауна. Источники уверяют, что таким образом политик ответил на слова главы канцелярии правительства Майкла Гоува. Он предупредил , что для охраны больниц, переполненных пациентами с коронавирусом, могут понадобиться военные.

Зимой офис Джонсона перечислил условия для снятия ограничений, введённых на фоне пандемии. В этом перечне были перечислены: успешность программы массовой вакцинации населения, снижение смертности и числа госпитализаций в результате применения вакцин и отсутствие угрозы перегрузки системы здравоохранения.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков порекомендовал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сэкономить на военной помощи Украине и закупить партию вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом он написал в своём Telegram-канале.