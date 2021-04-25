Daily Mail: Джонсон был готов к «тысячам трупов» во избежание локдауна

Британский премьер-министр Борис Джонсон был готов к «тысячам трупов» подданных короны вместо того, чтобы объявить на территории страны локдаун на фоне коронавирусной пандемии. Об этом изданию Daily Mail сообщили информированные источники.
Данные сведения после публикации опровергли в офисе премьера на Даунинг-стрит. Аналогичным образом высказались и высокопоставленные члены правительства. Однако источники издания рассказали, что резкое высказывание Джонсон допустил в октябре прошлого года на встрече с членами кабмина. Он якобы сказал, что готов к «тысячам трупов» во избежание локдауна. Источники уверяют, что таким образом политик ответил на слова главы канцелярии правительства Майкла Гоува. Он
Зимой офис Джонсона перечислил условия для снятия ограничений, введённых на фоне пандемии. В этом перечне были перечислены: успешность программы массовой вакцинации населения, снижение смертности и числа госпитализаций в результате применения вакцин и отсутствие угрозы перегрузки системы здравоохранения.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков порекомендовал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сэкономить на военной помощи Украине и закупить партию вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом он написал в своём Telegram-канале.