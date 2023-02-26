Большинство британцев не захотели менять гендер Бога Daily Mail: 65% британцев выступили против идеи гендерно-нейтрального Бога

Фото: Egon Bömsch/Global Look Press

Большинство жителей Великобритании (65%) не поддерживают идею англиканской церкви о гендерно-нейтральном боге, пишет Daily Mail со ссылкой на результаты опроса. Ранее священнослужители Соединенного Королевства объявили о намерении отказаться от использования местоимений мужского рода при обращении к Богу в молитвах и от фразы «Отче наш».

Проведенный опрос показал, что 65% населения против этого плана и только 15% поддержали его, — говорится в публикации.

Авторы статьи указали, что поддержка идеи англиканской церкви варьируется в зависимости от возраста респондентов. Так, в возрастной группе от 18 до 24 лет за нововведение высказались 26%, тогда как среди представителей старшего поколения (55–64 года) — всего 6%.

Ранее идею гендерно-нейтрального Бога высмеял президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, священнослужители англиканской церкви, намереваясь реализовать такую идею, «не ведают, что творят». Он также напомнил, что Священные Писания всех религий трактуют семью как союз мужчины и женщины.