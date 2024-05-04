Цыгане вступили в перестрелку с военкомами на Украине Цыгане вступили в конфликт со стрельбой с работниками военкомата на Украине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Конфликт в украинском городе Закарпатье произошел между сотрудниками территориального центра комплектования и местными цыганами, которые обвинили военкомов в похищении людей, сообщает издание «Страна.ua». Мужчины заблокировали выезд из военкомата, чтобы не смогли мобилизовать их односельчанина, которого утром остановили на местном базаре.

Как утверждали цыгане, их приятель не подлежал призыву из-за болезни. На месте инцидента были слышны выстрелы, люди убегали в панике.

По данным издания, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении проведения мобилизации и наказаний за уклонение от службы.

Ранее в Чернигове на севере Украины сотрудники правоохранительных органов задержали блогера, который учил в своих роликах сопротивлению сотрудникам территориальных центров комплектования. В «инструкциях» предлагалось использовать подручные средства, включая арматуру и молотки.

Также пресс-служба военкомата Закарпатской области сообщила о смерти военнообязанного мужчины от эпилептического приступа по дороге в учебный центр. Призывнику пытались оказать медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.