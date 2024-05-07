Цыгане обманывали швейцарские власти с помощью украинских паспортов Nau: цыгане использовали купленные паспорта Украины ради пособий в Швейцарии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В столице Швейцарии Берне выявили несколько случаев злоупотребления со стороны цыган украинскими паспортами, сообщил местный новостной портал Nau. Подозреваемые использовали купленные документы для получения статуса беженцев и пособий.

Отмечается, что речь идет по крайней мере о десяти таких случаев. Местные миграционные власти считают, что цыгане за взятки приобрели настоящие украинские паспорта, после чего с их помощью получали статус беженцев и социальные выплаты.

Как рассказал главы миграционной полиции Берна Александр Отт, обман вскрылся из-за нестыковок в документах, например, между информацией в водительском удостоверении и паспорте. Кроме того, подозреваемые не могли воспроизвести сведения, указанные в документах. Хотя эти факты удалось вскрыть, часть цыган успела уехать из города в другие страны, поэтому задержать удалось не всех.

В свою очередь представитель государственного секретариата по миграции (SEM) Швейцарии Рето Корманн заявил, что у ведомства есть точные данные о незаконном изготовлении и продаже на Украине поддельных паспортов. В частности, с марта прошлого года в Швейцарии официально было выявлено до 30 подделок. При этом власти заподозрили в феврале, что как минимум половина из 470 беженцев с украинскими паспортами в стране являются цыганами.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предрек Европе миграционный кризис из-за украинских беженцев. По его словам, несмотря на стремления США и ЕС воевать до последнего украинца, возможности побудить людей отправится на фронт уменьшаются.