https://static.news.ru/photo/e771b964-6e92-11ea-ab5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Costa Victoria/Global Look Press

Круизный лайнер Costa Victoria прибыл в порт Чивитавеккья в итальянской области Лацио. На борту находятся 726 пассажиров разных национальностей и 776 членов экипажа. Среди пассажиров — шестеро россиян.

Корабль должен был прибыть 28 марта в Венецию. Но из-за того, что власти Венето запретили ему входить в местный порт на берегу Адриатического моря, лайнер вынужден был идти в Тирренское море на западном берегу Апеннинского полуострова. Такой запрет был вызван тем, что накануне у одной из пассажирок, сошедшей на берег на Крите, был диагностирован коронавирус, сообщает РИА Новости.

Накануне совет министров Италии увеличил штрафные санкции для нарушителей мер, установленных правительством в целях противодействия распространению коронавируса. В соответствии с положениями правительственного декрета от 8 марта, который ввёл первые ограничения в северных регионах страны, нарушителям грозит штраф в €206 или арест на срок до трёх месяцев, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.