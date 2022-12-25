Corriere della Sera: умер председатель Госсовета Италии Франко Фраттини

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Председатель Государственного совета и бывший глава МИД Италии Франко Фраттини умер в возрасте 65 лет, пишет Corriere della Sera. Фраттини страдал от онкологического заболевания и скончался в римской больнице Gemelli («Джемелли»).

Фраттини возглавлял МИД с ноября 2002-го по ноябрь 2004-го и с мая 2008-го по ноябрь 2011 года в правительствах под руководством Сильвио Берлускони. Кроме того, он был министром по вопросам государственного управления и зампредседателя Еврокомиссии.

Должность главы Государственного совета Италии Фраттини занимал с января 2022 года.

Ранее гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков скончался на 67-м году жизни. Он проработал в компании 35 лет. Причина смерти Бузакова не уточняется. В пресс-службе предприятия отметили, что он пришел в Ленинградское Адмиралтейское объединение (предыдущее название «Адмиралтейских верфей») после учебы в кораблестроительном институте.

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