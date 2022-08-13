Cолдат ВСУ рассказал о сдаче в плен российским войскам Военнопленные ВСУ заявили о нежелании оказаться на передовой и отказываются от обмена

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Солдаты украинской армии, сдавшиеся в плен, отказываются от обмена и не хотят возвращаться обратно, говорится в заявлении военнослужащего ВСУ, распространенном Минобороны России. В опубликованном ведомством видео, мужчина, представившийся матросом Александром Жижиным, заявил, что не хочет поднимать оружие против братьев. Он рассказал о негативном отношении к киевской власти и посоветовал сослуживцам сложить оружие.

Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории подконтрольной Российской Федерации из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой, — указано в сообщении Минобороны.

Пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов ранее заявил, что военнослужащих Украины готовили к захвату Донбасса. По его словам, им также говорили о необходимости начать войну с Россией. Он добавил, что при наступлении в Донбассе обещалась помощь вооружением от западных партнёров Украины. Речь также шла о вводе их войск, если украинская армия «пойдет против России».