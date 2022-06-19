CNN: Великобритания может стать изгоем из-за Джонсона

Фото: Dmitriy Puzyrev/Global Look Press

«Желание Бориса Джонсона побороться со старыми противниками навлекает на Британию риск стать изгоем» — с таким заголовком вышла статья в издании CNN за авторством Люка Макги. В ней журналист указывает, что разногласия британского премьер-министра с Евросоюзом ухудшают положение королевства в Европе и создают угрожающий прецедент в международном праве.

Консерваторы в Вестминстере дают смешанные оценки того, насколько плоха ситуация. Некоторые встревожены, что постоянные скандалы и риторика Джонсона превращают Великобританию в изгоя. Более того, они опасаются, что резкие и вольные посягательства Соединенного Королевства на международное право могут вылиться в ужасный прецедент в эпоху, когда демократия находится под угрозой во многих частях планеты, — пишет Макги.

Колумнист сообщил, что главной причиной «противостояния» стал законопроект об изменениях в Североирландском протоколе, который позволит стране в одностороннем порядке игнорировать часть пунктов сделки по Brexit. Евросоюз начал по этому поводу судебное разбирательство, обвинив Лондон в нарушении условий выхода Британии из ЕС.

Еще одним разногласием стал план британского правительства по отправке беженцев в Руанду. Европейский суд по правам человека следом обвинил Лондон в спешке, поскольку некоторые просители убежища не исчерпали все правовые возможности в стране.

О назревании конфликта между Великобританией и ЕС ранее заявлял постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Он также объяснил, что его причиной является желание британского премьера Бориса Джонсона пересмотреть положения Североирландского протокола.