CNN Turk: Россия смягчила условия организации встречи Путина и Зеленского CNN Turk: на встрече Путина и Зеленского могут обсудить дорожную карту по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва смягчила позицию относительно возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает CNN Türk со ссылкой на источники. По данным телеканала, если раньше Москва требовала создания дорожной карты по Украине до переговоров на высшем уровне, то теперь она допустила обсуждение этой дорожной карты непосредственно на встрече глав государств.

Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь, — говорится в сообщении.

По информации источников, о том, что переговоры на высшем уровне для согласования дорожной карты возможны, Путин дал понять главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время переговоров 5 августа в Сочи.

Эрдоган 18 августа вылетел во Львов для участия во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович высказал предположение, что турецкий лидер и глава ООН могут попробовать убедить главу украинского государства согласиться на дипломатическое урегулирование и отказаться от попыток вернуть территории, оказавшиеся под контролем российских войск. По его мнению, Зеленский откажется от любой инициативы подобных переговоров.