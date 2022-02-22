CNN сообщил о ракетных ударах рядом с Киевом

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Италия отменяет карантин для прибывающих в страну российских туристов с 1 марта. В стране убрали список разделённых по ограничениям на въезд граждан неевропейских стран, сообщает РИА Новости.

Россияне могут приезжать, потому что список стран по факту больше не существует. Если они вакцинировались препаратом, не одобренным европейским агентством EMA, они должны делать тесты, чтобы получить green pass для...