CNN сообщил о ракетных ударах рядом с Киевом

Взрывы, которые прогремели в ночь на 24 февраля неподалёку от Киева, являются ракетными ударами. Они также были слышны в районе других украинских городов, передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента телеканала CNN.
Взрывы были слышны в районе киевского аэропорта Борисполь, а также в Одессе, Бердянске, Харькове.
Издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором слышен взрыв. Предположительно, оно снято в Мариуполе.
В оперативном командовании ВСУ заявили, что по штабам и командным центрам наносятся удары баллистическими и крылатыми ракетами.
Украинское оперативное командование сообщает, что удары с применением крылатых и баллистических ракет в настоящий момент осуществляются по командным центрам в Киеве, — сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента The Guardian в Киеве Люка Хардинга.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинским военным российский лидер призвал их немедленно сложить оружие и идти домой.