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CNN сообщил о ракетных ударах рядом с Киевом

07:22, 24 февраля 2022
CNN сообщил о ракетных ударах рядом с Киевом Фото: Стрингер/РИА Новости
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Взрывы, которые прогремели в ночь на 24 февраля неподалёку от Киева, являются ракетными ударами. Они также были слышны в районе других украинских городов, передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента телеканала CNN.

Взрывы были слышны в районе киевского аэропорта Борисполь, а также в Одессе, Бердянске, Харькове.

Издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором слышен взрыв. Предположительно, оно снято в Мариуполе.

В оперативном командовании ВСУ заявили, что по штабам и командным центрам наносятся удары баллистическими и крылатыми ракетами.

Украинское оперативное командование сообщает, что удары с применением крылатых и баллистических ракет в настоящий момент осуществляются по командным центрам в Киеве, — сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента The Guardian в Киеве Люка Хардинга.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинским военным российский лидер призвал их немедленно сложить оружие и идти домой.

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