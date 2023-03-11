CNN: Россия адаптировала ракетные атаки для прорыва ПВО Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Российские войска используют различные типы ракет и варьируют интервалы ударов для прорыва украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает телеканал CNN. По словам экспертов, такая тактика затрудняет перехват ракет. Это подтвердили в Генштабе ВСУ, по данным которого за последние сутки удалось перехватить только треть из 95 ракет, выпущенных ВС РФ.

Как отметил старший научный сотрудник по военно-воздушным силам и технологиям в лондонском аналитическом центре Джастин Бронк, Россия за последние шесть месяцев увеличивает промежутки между ракетными налетами, но при этом использует больше ракет, чтобы ПВО было труднее перехватить их все. По его мнению, действия российских войск связаны с улучшением оснащенности украинской системы ПВО и повышением ее продвинутости.

Москва, похоже, адаптировала свои ракетные атаки, чтобы еще больше усложнить задачу обороняющимся, используя сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал», а также, возможно, ложных целей, — предположил старший научный сотрудник Международного института Стратегических исследований (IISS) Дуглас Барри.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые ВС РФ применили в ходе недавнего «удара возмездия» по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, практически невозможно обнаружить и сбить. Этот факт признают в Киеве. Однако это очень дорогое оружие, поэтому оно применяется только по наиболее значимым целям.