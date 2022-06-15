CNN: часть подразделений ВСУ отказалась от использования западного оружия

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Украинские военные в некоторых случаях не хотят использовать «незнакомое» западное оружие, прибегая к его коммерческим аналогам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. Например, войска Украины получили «сотни» американских дронов-камикадзе Switchblade, однако ряд подразделений предпочитают использовать коммерческие дроны, в том числе и потому, что обучение солдат работе с новыми системами требует времени, а коммерческие дроны более удобны в использовании.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон пытается разобраться с «темпами расхода» Украиной оружия и боеприпасов. Однако Западу трудно судить о действиях Киева, поскольку он не получает всей информации от украинской стороны. Кроме того, по мере роста потерь в бой отправляются наспех обученные гражданские добровольцы, боеспособность которых также трудно предсказать.

Официальные лица признали, что у США нет четкого представления о том, куда идет западное оружие или насколько эффективно оно используется после того, как пересекает границу с Украиной, что затрудняет прогнозы разведки о боевых действиях и принятие политических решений о том, как и когда пополнить запасы Украины, — сказано в материале.

Ранее американские власти выразили опасение, что выделяемые Вашингтоном Киеву денежные средства без необходимого надзора могут быть похищены. Как сообщает газета The Wall Street Journal, власти США совершили аналогичный просчет в Афганистане и продолжают тратить огромные средства, хотя Киев подвергался критике за коррупцию еще до эскалации конфликта.