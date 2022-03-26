CNews: более 50% французов доверяют заявлениям России по Украине

Свыше половины жителей Франции (52%) доверяют по меньшей мере одному из тезисов властей России по ситуации на Украине. В частности, 28% полагают, что спецоперацию российских войск поддерживает русскоязычное население Украины, желающее освободиться от преследований, сообщает телеканал CNews со ссылкой на результаты соцопроса.

Ещё 10% считают , что у власти на Украине стоит «хунта, пропитанная неонацистскими движениями». Телеканал отмечает, что больше всех прислушиваются к российской позиции сторонники кандидата на пост президента Франции Эрика Земмура и лидера партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона.

Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что её цель — защита людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В Минобороны РФ подчеркнули, что войска наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины и ВСУ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна — единственный союзник России. Остальные государства либо сохраняют нейтралитет, либо поддерживают Украину.