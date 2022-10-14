CNBC: Евросоюз тайком импортирует ядерную энергию из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Евросоюз тайком импортирует атомную энергию из России, такое сотрудничество с Москвой — это «абсолютное безумие» для Брюсселя, заявила CNBC менеджер ЕС по устойчивому финансированию экологической группы Greenpeace Ариадна Родриго. По ее мнению, Евросоюз не обсуждает отказ от ядерного топлива должным образом, проявляя таким образом свое лицемерие и двойные стандарты, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на американский телеканал.

Уточняется, что на данный момент в Европе насчитывается 18 российских ядерных реакторов, расположенных в Финляндии, Словакии, Венгрии, Болгарии и Чехии. Все эти реакторы зависят от услуг и ресурсов Росатома, а Венгрия даже заявила о строительстве двух новых ядерных реакторов с российской компанией.

Нужно перерезать пуповину европейской атомной промышленности, соединяющую ее с Кремлем, и вместо этого сосредоточиться на ускорении энергосбережения и возобновляемых источниках энергии. <...> Тот факт, что мы не обсуждаем это (отказ от импорта из РФ. — NEWS.ru) должным образом, просто показывает двойные стандарты ЕС, — сказал Родриго.

Он заметил, что когда согласовывался восьмой пакет санкций, то активнее всех против ограничений в отношении российского урана выступали Венгрия и Болгария.

Евросоюз не отказался от ядерной торговли с Россией даже после восьмого раунда санкций. Учитывая, что Россия — доминирующий игрок на мировом рынке ядерного топлива, то отказ от сотрудничества с ней в этой сфере не пройдет для Европы безболезненно, говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее призвал страны «Большой семерки» ввести санкции против Росатома и российской ядерной промышленности из-за ситуации с Запорожской атомной электростанцией. Сообщалось, что Галущенко обратился к МАГАТЭ, еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон, а также к профильным министрам государств G7 с письмами, в которых говорится, что «указ президента РФ создать юридическое лицо для эксплуатации ЗАЭС является грубым нарушением международного права».