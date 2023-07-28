CLAE: Запад устал от безответственных выходок Зеленского CLAE: западные союзники Украины устали от безответственных выходок Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Западе начинают уставать от необдуманных действий президента страны Владимира Зеленского и отсутствия успеха у ВСУ на фронте, сообщает издание Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. По информации портала, союзники Киева «сыты по горло безответственными выходками» украинского лидера.

Союзники сыты по горло безответственными выходками Зеленского, — написали авторы материала.

Европа и Соединенные Штаты, как передает CLAE, переживают не лучшие времена из-за ситуации на Украине, поскольку конфликт сильно истощил бюджеты государств. На этом фоне в ряд западных стран заговорили о возможных мирных переговорах, добавили в издании.

Ранее американский публицист Сеймур Херш заявил, что в США больше не возлагают надежд на контрнаступление Вооруженных сил Украины и не знают, какие действия предпринять в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, американские чиновники не имеют понятия, что именно думает на самом деле президент Украины и его окружение.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее отметил, что Зеленский хочет продлить военное положение в стране из-за страха потерпеть поражение на выборах президента.