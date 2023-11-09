«Цинизм планетарного масштаба»: в России ужаснулись решению США по Киеву Военкор Коц: отказ от помощи КНР в восстановлении Украины показывает цинизм США

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Нежелание США принимать помощь КНР в восстановлении Украины демонстрирует явный цинизм Вашингтона, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, таким образом Штаты «распределяют выгодные подряды на послевоенное восстановление» страны, при этом отсекая конкурентов.

Цинизм планетарного масштаба. Вот это называется уметь смотреть даже не на два, а на десять ходов вперед. СВО еще не закончилась, а Штаты уже распределяют выгодные подряды на послевоенное восстановление Незалежной. И уже отсекают конкурентов. Кому война, кому мать родна, — резюмировал корреспондент.

Ранее Коц заявил, что провалившееся украинское контрнаступление завершилось спустя полгода и так и не ознаменовалось прорывами ни на одном из значимых направлений. Военкор назвал очевидным тот факт, что ВСУ не по силам еще одно крупное контрнаступление. По его словам, для этого Киеву необходимо пополнить личный состав, отремонтировать боевую технику и восполнить запасы снарядов.

Кроме того, непреодолимой проблемой для украинской армии является превосходство России в воздухе, отметил Коц. Велика вероятность того, что российские войска даже не дадут противнику возможности прорыва. По мнению военкора, «в ближайшие месяцы российская армия сделает свой ход».