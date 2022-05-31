Циничный реализм саммита ЕС: главное — самим не остаться без топлива До сих пор санкции создавали неприятности только русским, теперь же они начинают наносить ущерб и самим европейцам, признают европейские лидеры

Фото European Union/XinHua/Global Look Press

Саммит государств — членов Евросоюза, состоявшийся в Брюсселе, можно сравнить с врачебным консилиумом в палате неизлечимого больного. Всем понятно, что пациент скорее мёртв, чем жив, лекарств больше не осталось и врачам остается лишь прийти к заключению, что коматозное тело следует отключить от аппаратов жизнеобеспечения. Но сделать это можно только при полном консенсусе собравшихся, без чего это состояние между жизнью и смертью может тянуться неопределенно долго.

Таким безнадежным пациентом для Европы стали отношения между ЕС и РФ, которые после начала российской военной операции против Украины вошли в терминальную стадию. С самого начала понимая, что никакие терапевтические меры в этой ситуации не помогут, лидеры стран Евросоюза, тем не менее, никак не могут решиться на эвтаназию, в данном контексте — полную герметизацию РФ от «материка». Злую шутку играет принцип европейского единого дома, по которому любое решение принимается только консенсусом и одна паршивая овца имеет возможность (и законное право) испортить всё стадо.

Как Орбан в воде

Паршивой овцой в данном случае является Венгрия — страна, которую обычно в европейских делах не видно и не слышно, но много лет несменяемый глава правительства которой Виктор Орбан чувствует себя в «пограничных ситуациях», наподобие нынешней, как рыба в воде. С каким-то даже садизмом националистический премьер уже третий месяц подряд не позволяет товарищам по Евросоюзу «отключить аппарат ИВЛ», окончательно «отменив» Россию на пространстве Старого Света.

Виктор Орбан Nicolas Landemard/Keystone Press Agency

«Подпевалами» Орбану служат его коллеги из Болгарии, Словакии и Чехии — стран, как и Венгрия, не подумавших о диверсификации энергопоставок, когда еще гром не грянул. Но лидеры этих стран не рискнули рыть подкопы под европейскую солидарность с такой убежденностью, как это делает венгерский премьер, и в Брюсселе проголосовали за полноценное эмбарго, ограничившись причитаниями, что они пилят сук, на котором сидят.

Поддержал Орбана (неожиданно для всех, включая, похоже, его самого) и нидерландский премьер Марк Рутте, заявивший, что упорство Будапешта имеет под собой объективные основания, а не вызвано личным желанием его венгерского коллеги поставить себя над остальной Европой: 60% топлива страна получает по нефтепроводу «Дружба», при этом венгерские НПЗ технологически не могут перейти на другой сорт нефти кроме российской Urals.

Таким «отключением» для РФ стал бы полный запрет на экспорт её углеводородов в страны ЕС, но Будапешт занял в этом вопросе позицию капризного ребенка, эгоистично не готового поголодать и помёрзнуть без российских энергоносителей ради торжества общеевропейского дела. Орбан и раньше выбивался из уныло-стройного хора европейских политиков, но кризис вокруг Украины стал для него реальным звездным часом: в каких еще условиях второразрядная страна могла бы диктовать свои условия не только отдельным странам, но целому континенту?

Орбан вновь оказался единственным из 27 лидеров стран Евросоюза, не готовым отморозить себе уши назло няньке — особенно учитывая, что отморозить уши будущей зимой венгры без российского топлива рискуют в самом буквальном смысле этого слова.

Виктор Орбан в понедельник в очередной раз проигнорировал призыв украинского президента Владимира Зеленского к собранию в Брюсселе «прекратить внутренние споры, которые только подстёгивают Россию усиливать нажим на Европу в целом». Только в этом случае Москва, по его словам, запросит мира.

Владимир Зеленский president_of_ukraine/flickr.com

После того как в понедельник вечером половинчатое (или, точнее, 70-процентное) решение Евросоюза было объявлено, в Киеве не смогли скрыть разочарования. МИД Украины обвинил ЕС в «высшей степени цинизма».

Пожурил Орбана и австрийский канцлер Карл Нехаммер (который в апреле лично встречался с Владимиром Путиным, чтобы понять, насколько договороспособно высшее руководство РФ). Во вторник (что является, по сути, маханием кулаками после драки) Нехаммер призвал венгерский народ в частности и европейцев в целом сознательно пострадать в знак солидарности с украинским народом.

Санкции болезненно отразятся на венграх и других европейских народах. Но давайте быть реалистами: трудности, которые предстоят Евросоюзу из-за санкций, не идут ни в какое сравнение с теми страданиями, которые переносят сейчас украинцы, — призвал он к совести своих коллег.

Сама Австрия, кстати, отказываться от российского газа не собирается, на что обратила внимание премьер-министр Эстонии Кайя Каллос. Она во вторник предложила включить запрет на поставки российского газа в ЕС в следующий, седьмой пакет санкций, но сразу же оговорилась, что, как и канцлер Австрии, считает себя реалистом.

До сих пор санкции создавали неприятности только русским. Теперь же они начинают наносить ущерб и самим европейцам. Поэтому я не думаю, что мы дойдём до запрета на импорт российского природного газа, — призналась эстонка.

Сам факт, что такой вариант обсуждается, говорит о том, насколько «сильно» европейцы верят, что все уже введенные санкции хоть как-то сделают Москву сговорчивее. «Реалистичность» ожиданий Каллос моментально подтвердил ее бельгийский коллега Александр де Кроо, заявив, что вводить любые новые запреты на поставки энергоносителей из России было бы самоубийством.

Мы прошли этот путь до конца. Особенно это касается сферы энергетики. Нашим приоритетом должен стать контроль над ценами на энергоносители, чтобы предстоящей зимой не случилась катастрофа, — заявил он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вследствие венгерской обструкции Евросоюз был на нынешнем саммите вынужден оставить открытой форточку для российского топливного экспорта в виде разрешения поставок нефти сухопутным путем. Для Венгрии, единственным «морем» которой является озеро Балатон, от запрета на морские поставки ни жарко ни холодно, и Будапешт с легким сердцем согласился на такую формулу «недоэмбарго», потому что оно не требует перекрытия трубопровода «Дружба».

Добавочно «умаслить» Орбана Евросоюз смог еще и тем, что запрет на импорт нефти из РФ вступит в полную силу только к концу нынешнего года, и у той же Венгрии остаётся время, чтобы адаптироваться к шестому пакету антироссийских санкций — которые странным образом оказываются также и антивенгерскими, и антигерманскими, и антиевропейскими в целом.

Твердый, жесткий, бессильный

В сухом остатке согласованный на нынешней встрече в Еврокомиссии шестой пакет санкций затрагивает только две трети с небольшим российского экспорта энергоносителей.

Это знаменательное достижение. Наше решение окажет максимальное давление на военную машину России, чтобы заставить ее прекратить войну [на Украине]. Более чем когда бы то ни было нам надо показать, что мы сильны, тверды и можем вести себя жестко, — заявил глава Совета Европы Шарль Мишель.

Но это заявление (как и схожее заявление главы евросоюзной дипломатии Жозе Борреля) — лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

Хотя до конца года санкции затронут около 90 процентов объемов российского нефтегазового экспорта в Европу, это, во-первых, никак не влияет на планы и возможности российского военно-политического руководства по ведению операций на Украине. Во-вторых, эти полгода дают «запас высоты» не только для Будапешта, но и для Москвы, которая тоже получает время для адаптации и переориентации экспортных потоков из «недружественных» стран в сидящие с ней в одной лодке или просто менее брезгливые.

Очевидно, что мы не в силах воспрепятствовать России продавать свои энергоносители куда-нибудь еще. Мы не настолько могущественные. Мы всего лишь самые главные их клиенты. И они найдут, кому продать нефть по более дешевой цене, чем нам, — обреченно заявил Боррель во вторник.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешний саммит ЕС показал, что европейцы не могут избавиться от острой шизофрении в отношении России и этот диагноз будет оставаться в силе на многие годы вперед, сказал NEWS.ru политолог Виктор Мизин.

Лидеры европейских стран, и это не один только Орбан, живут одновременно во взаимоисключающих реальностях. В одной из них Россия — это реваншистское, фашистское государство-изгой, поставившее себя вне закона и против которого оправданы любые санкции. В другой реальности — это важный, а по ряду статей и безальтернативный торговый партнер. Поэтому Евросоюз одной рукой пытается сдерживать Россию, стирать ее с карты мира, а второй рукой сам себя одёргивает, дабы не спровоцировать Москву на полный разрыв экономических связей. Виктор Мизин замдиректора Института международных исследований МГИМО МИД РФ

По сравнению с вопросом об эмбарго на российские энергоносители прочие составляющие шестого пакета выглядят уже просто архитектурными излишествами: заморозка активов тех россиян, которые не заморозили в первые пять раундов санкций; запрет для нового списка граждан РФ на въезд в ЕС; отключение Сбербанка от SWIFT; запрет на вещание на страны ЕС для трех крупнейших государственных телеканалов (последнее особенно «критично» для Москвы, учитывая незначительный размер европейской аудитории этих каналов).